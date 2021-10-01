Lastik yüklü tır yandı - Haberler
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Lastik yüklü tır yandı

AA / Faruk Kara - Haberler | Güncel

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde lastik yüklü tırda çıkan yangında araç kullanılamaz hale geldi.

SİVAS (AA) - Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde lastik yüklü tırda çıkan yangında araç kullanılamaz hale geldi.

Şahzade Özlü idaresindeki 76 AAE 335 plakalı lastik yüklü tır, seyir halindeyken D-100 kara yolu Koyulhisar ilçesi Akseki köyü virajında alev aldı. Alevleri gören Özlü, tırı durdurarak araçtan indi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Koyulhisar ve Suşehri Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

Yanan araç kullanılamaz hale gelirken, Özlü gözyaşlarına hakim olamadı.

Lastik yüklü tır yandı

Lastik yüklü tır yandı

Lastik yüklü tır yandı

Lastik yüklü tır yandı

Lastik yüklü tır yandı
AA / Faruk Kara - Son Dakika Haberleri
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