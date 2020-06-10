Sivas'ta larva ve sineklere karşı ilaçlama çalışması
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Sivas'ta larva ve sineklere karşı ilaçlama çalışması

Sivas'ta larva ve sineklere karşı ilaçlama çalışmasıSİVAS'ta Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri kent genelinde haşere ve sineklerin larvalama noktalarında ilaçlama çalışması yaptı.

10.06.2020 14:51 | Son Güncelleme: 10.06.2020 14:59

Sivas'ta larva ve sineklere karşı ilaçlama çalışması

SİVAS'ta Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri kent genelinde haşere ve sineklerin larvalama noktalarında ilaçlama çalışması yaptı.

Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte kent genelinde sivrisinek ve karasineklerin çoğalmasını engellemek için çalışma başlatıldı. Belediye ekipleri bu çerçevede ilk olarak il merkezinde başta çöp merkezleri ve konteynerleri olmak üzere ilaçlama araçları ile sinek ve haşere oluşumun önüne geçmek için su birikintileri, bataklık, kanallar, arıtma tesisi ve gübrelik alanlarda etkin bir şekilde ilaçlama yapıldı. 3 ilaçlama aracı ve 9 personelle çalışan ekipler, 66 mahallede tüm çöp konteynerleri, çöp toplama alanları, hayvan barınakları, kamusal alanlardaki park, bahçe, yol kenarlarındaki ağaç ve yeşil alanları ilaçladı. Ayrıca sinek ve haşere oluşumun önüne geçmek için su birikintileri, bataklık ve kanallarda da çalışma yapıldı.

Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ilkbahar ve yaz döneminde hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte haşere ve sineklerin larvalama döneminde yoğun bir ilaçlama programına başladıklarını ifade ederek "Periyodik program çerçevesinde 66 mahallemizde hem hijyen ve temizliği sağlamak hem de koronavirüs tedbirleri kapsamında halk sağlığının korunması ve hemşehrilerimizin yaşam kalitesinin artırılması ile bulaşıcı hastalıkların önüne geçmek amacıyla larva ilaçlamalarımız aralıksız devam etmektedir" dedi.

Sivas'ta larva ve sineklere karşı ilaçlama çalışması

Kaynak: DHA

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