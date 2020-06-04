Sivas'ta kuvvetli sağanak ve dolu yağışı
Sivas'ta kuvvetli sağanak ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
04.06.2020 17:33 | Son Güncelleme: 04.06.2020 17:54
Sivas'ta kuvvetli sağanak ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
Kentte yaklaşık 30 dakika etkili olan gök gürültülü sağanak ve dolu, zaman zaman şiddetini artırdı.
Aniden bastıran yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, zor anlar yaşadı.
Dolu ve sağanak sebebiyle bazı sürücüler araçlarıyla yolda ilerlemekte güçlük çekti.
Sağanak nedeniyle Kepenek Caddesi'nde yollarda su birikintileri oluştu.
Bazı esnaflar iş yerlerinin önündeki tıkanan mazgalları açmaya çalıştı.
Kaynak: AA