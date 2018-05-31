Sivas'ta Kuvvetli Sağanak

Sivas'ta etkili olan kuvvetli sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.



Kentte öğle saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanağa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar, zor anlar yaşadı.



Sağanak nedeniyle bazı bölgelerde ulaşım güçlükle sağlandı. Belediye ekipleri su birikintisi olan bölgelerde çalışma yaptı.



Kılavuz Mahallesi Emir Paşa Caddesi'nde çok sayıda araç su birikintisi içinde kaldı. Cadde bir süre trafiğe kapatıldı.

Sivas 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde yağışın ardından yollar adeta göle döndü, çok sayıda araç su içerisinde kaldı. Sürücüler kendi imkanlarıyla araçlarının içerisindeki suyu tahliye etti.

Huzur Mahallesi'nde ise evleri su bastı. Eşyaları su içerisinde kalan ve zarar gören vatandaşlar, tepki gösterdi.

Bazı vatandaşların kümeslerindeki tavuk ve civcivler telef oldu.

Kentte sağanak aralıklarla etkisini sürdürüyor.