SİVAS'TA KUVVETLİ RÜZGARDA CAMİNİN MİNARESİ YIKILDI - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

SİVAS'TA KUVVETLİ RÜZGARDA CAMİNİN MİNARESİ YIKILDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SİVAS'ın Ulaş ilçesinde kuvvetli rüzgar nedeniyle bir caminin minaresi yıkıldı.

SİVAS (DHA) - SİVAS'ın Ulaş ilçesinde kuvvetli rüzgar nedeniyle bir caminin minaresi yıkıldı.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde dün akşam saatlerinde kuvvetli rüzgar etkisini gösterdi. Saatteki hızı zaman zaman 45 kilometreye kadar çıkan rüzgar nedeniyle dün gece ilçe merkezinde Hürriyet Mahallesi üzerinde bulunan Hatipler Camisi'nin iki minaresinden biri yıkıldı. Caminin çatı ve duvarlarında da hasarlar oluştu. Olay sırasında cami etrafında kimse bulunmaması nedeniyle yaralanan olmadı. İlçede bulunan bazı seralarda da hasar oluştu.

İlçe sakinlerinden Yunus Tunca Camimizin minaresi aşırı rüzgar nedeniyle yıkıldı. Herhangi bir can kaybı yoktur. Ben de sabah çarşıya giderken fark ettik dedi. Mümin Erdem Güvenç ise, Minare dün akşam saatlerinde yıkıldı. Otururken bir anda ses geldi. Aynı deprem gibiydi. Saat 12 civarında yıkıldı. Çok rüzgar vardı. Minare cami üstüne ve bahçesine yıkıldı. Hasar büyük dedi.

SİVAS'TA KUVVETLİ RÜZGARDA CAMİNİN MİNARESİ YIKILDI

SİVAS'TA KUVVETLİ RÜZGARDA CAMİNİN MİNARESİ YIKILDI

SİVAS'TA KUVVETLİ RÜZGARDA CAMİNİN MİNARESİ YIKILDI

SİVAS'TA KUVVETLİ RÜZGARDA CAMİNİN MİNARESİ YIKILDI

SİVAS'TA KUVVETLİ RÜZGARDA CAMİNİN MİNARESİ YIKILDI

SİVAS'TA KUVVETLİ RÜZGARDA CAMİNİN MİNARESİ YIKILDI

SİVAS'TA KUVVETLİ RÜZGARDA CAMİNİN MİNARESİ YIKILDI

SİVAS'TA KUVVETLİ RÜZGARDA CAMİNİN MİNARESİ YIKILDI

SİVAS'TA KUVVETLİ RÜZGARDA CAMİNİN MİNARESİ YIKILDI

SİVAS'TA KUVVETLİ RÜZGARDA CAMİNİN MİNARESİ YIKILDI

SİVAS'TA KUVVETLİ RÜZGARDA CAMİNİN MİNARESİ YIKILDI

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Jandarmadan kaçan araçta başından vurulmuş annenin cansız bedeni çıktı! 6 yaşındaki kızı da yanındaydı

Jandarmadan kaçan araçta başından vurulmuş annenin cansız bedeni çıktı! 6 yaşındaki kızı da yanındaydı

 Son dakika haberi! 18 YAŞINDAKİ OĞLUNU ÖLDÜRDÜ, EŞİ VE KIZINI YARALADI

Son dakika haberi! 18 YAŞINDAKİ OĞLUNU ÖLDÜRDÜ, EŞİ VE KIZINI YARALADI

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title