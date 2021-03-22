Sivas'ta kuvvetli rüzgar ve fırtına yarısı
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Sivas'ta kuvvetli rüzgar ve fırtına yarısı

22.03.2021 09:37 | Son Güncelleme: 22.03.2021 09:42
Sivas'ta kuvvetli rüzgar ve fırtına yarısı

Sivas Valiliği sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada kentte kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğini duyurdu.

Sivas Valiliği sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada kentte kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğini duyurdu.

Sivas Valiliği tarafından yapılan açıklamada; "22.03.2021- 23.03.2021 tarihleri 09: 00-21: 00 saatleri arasında meydana gelmesi beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtınada oluşması muhtemel risklere karşı vatandaşlarımızın tedbirli olmaları önem arz etmektedir" denildi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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