Sivas'ta kuvvetli rüzgar nedeniyle iş merkezinin duvarından kopan parçaların altında kalan kişi yaralandı

Sivas'ta etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle bir iş merkezinin duvarından kopan parçaların altında kalan kişi, hastaneye kaldırıldı.

Sivas'ta etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle bir iş merkezinin duvarından kopan parçaların altında kalan kişi, hastaneye kaldırıldı.

Paşabey Mahallesi'ndeki iş merkezinin arka cephesinden şiddetli rüzgar nedeniyle kopan parçalar, kaldırımda yürüyen bir kişinin üzerine düştü.

Hafif yaralanan vatandaş, ambulansla kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, bölgeyi güvenlik şeridiyle kapattı.

İtfaiye ekipleri de duvarda riskli olan kısımlarda çalışma yaptı.

Kentte dün akşam saatlerinde başlayan kuvvetli rüzgar etkisini sürdürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde