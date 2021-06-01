Sivas'ta kuvvetli rüzgar çatıları uçurdu
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Sivas'ta kuvvetli rüzgar çatıları uçurdu

İhlas Haber Ajansı / Volkan Kaplan - Haberler | 3. Sayfa

Sivas'ta kuvvetli rüzgar çatıları uçurdu Sivas'ta etkili olan kuvvetli rüzgar çatıları uçurdu, hasara yol açtı.

Sivas'ta kuvvetli rüzgar çatıları uçurdu

SİVAS - Sivas'ta etkili olan kuvvetli rüzgar çatıları uçurdu, hasara yol açtı.

Sivas'ta bir süredir etkili olan rüzgar bugün öğleden sonra kuvvetini arttırdı. Kent merkezi Tuzlugöl Mahallesinde 4 katlı bir binanın çatısından kopan parçalar çevreye savruldu. Mimar Sinan Mahallesinde ise inşaat halindeki bir binanın duvarı bitişiğinde bulunan binanın balkon ve giriş kısmına devrildi. Her iki olayda da uçmasında maddi hasar meydana geldi. Kuvvetli rüzgarın neden olduğu olumsuzluklarda yaralanan olmadı.

Sivas'ta kuvvetli rüzgar çatıları uçurdu
Sivas'ta kuvvetli rüzgar çatıları uçurdu
Sivas'ta kuvvetli rüzgar çatıları uçurdu
Sivas'ta kuvvetli rüzgar çatıları uçurdu
Sivas'ta kuvvetli rüzgar çatıları uçurdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Volkan Kaplan

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