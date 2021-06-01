SİVAS'TA KUVVETLİ RÜZGAR ÇATILARI UÇURDU
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SİVAS'TA KUVVETLİ RÜZGAR ÇATILARI UÇURDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SİVAS'ta aniden etkili olan kuvvetli rüzgar, çatıların uçmasına neden oldu.

SİVAS'ta aniden etkili olan kuvvetli rüzgar, çatıların uçmasına neden oldu.

Kent merkezinde öğlenden sonra başlayan kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Kuvvetli rüzgar nedeniyle kent merkezinde bazı binalarda hasar oluştu. Tuzlugöl Mahallesi Plevne Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı bir apartmanın rüzgardan çatısı uçtu. Çatıdaki saclar sokak üzerine savruldu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler sokak üzerinde önlem alarak yaya ve araç trafiğine kapattı. Ekipler ayrıca sık sık vatandaşları sokaktan geçmelerini yönünde uyardı. Yeni Mahalle Menderes Caddesi üzerinde de 3 katlı bir evin çatısındaki sac kaplama da rüzgar nedeniyle savruldu. Çatının uçma anı cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

SİVAS'TA KUVVETLİ RÜZGAR ÇATILARI UÇURDU
SİVAS'TA KUVVETLİ RÜZGAR ÇATILARI UÇURDU
SİVAS'TA KUVVETLİ RÜZGAR ÇATILARI UÇURDU
SİVAS'TA KUVVETLİ RÜZGAR ÇATILARI UÇURDU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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