SİVAS'TA KUVVETLİ RÜZGAR APARTMAN ÇATISINDA HASARA YOL AÇTI
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SİVAS'TA KUVVETLİ RÜZGAR APARTMAN ÇATISINDA HASARA YOL AÇTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SİVAS'ta etkili olan kuvvetli rüzgar 6 katlı bir apartmanın çatısında hasara neden oldu.

SİVAS'ta etkili olan kuvvetli rüzgar 6 katlı bir apartmanın çatısında hasara neden oldu.

Kentte sabah saatlerinde başlayan kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezinde Fatih Mahallesi Meraküm Caddesi üzerinde bulunan 6 katlı bir apartmanın çatısında şiddetli rüzgar nedeniyle hasar meydana geldi. Rüzgar nedeniyle sökülen çatıdan bazı parçalar aşağı düştü. Sökülen parçaların bir kısmı ise çatıda kaldı. Polis ekipleri caddede önlem alarak araç ve yaya trafiğine kapattı. Sarkan parçalar aşağıya düşmemesi için geçici olarak iple bağlandı.

SİVAS'TA KUVVETLİ RÜZGAR APARTMAN ÇATISINDA HASARA YOL AÇTI
SİVAS'TA KUVVETLİ RÜZGAR APARTMAN ÇATISINDA HASARA YOL AÇTI
SİVAS'TA KUVVETLİ RÜZGAR APARTMAN ÇATISINDA HASARA YOL AÇTI
SİVAS'TA KUVVETLİ RÜZGAR APARTMAN ÇATISINDA HASARA YOL AÇTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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