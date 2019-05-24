Sivas'ta kuvvetli rüzgar ağaçları kökünden söktü

Sivas'ın Gürün ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgar ağaçları kökünden söktü.

Edinilen bilgiye göre Sivas'ın Gürün ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgar hafif çapta maddi hasara yol açtı. Hızı saatte 80 kilo metreye ulaşan rüzgar, Osmandede köyünde ağaçları devirdi. Reklam tabelaları uçtu. Bazı evlerin çatıları hasar gördü. - SİVAS

Kaynak: İHA