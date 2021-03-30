Sivas'ta Kütüphaneler Haftası'nda "Türkçe ve Yunus Emre Kitap Sergisi" açıldı
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Sivas'ta Kütüphaneler Haftası'nda "Türkçe ve Yunus Emre Kitap Sergisi" açıldı

Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde - Haberler | Güncel
Sivas'ta Kütüphaneler Haftası'nda 'Türkçe ve Yunus Emre Kitap Sergisi' açıldı

Cumhurbaşkanlığınca 2021 yılının "Yunus Emre ve Türkçe Yılı" ilan edilmesiyle Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Prof. Dr. Fuat Sezgin Kütüphanesi'nde "Türkçe ve Yunus Emre Kitap Sergisi" açıldı.

Cumhurbaşkanlığınca 2021 yılının "Yunus Emre ve Türkçe Yılı" ilan edilmesiyle Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Prof. Dr. Fuat Sezgin Kütüphanesi'nde "Türkçe ve Yunus Emre Kitap Sergisi" açıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, "Kütüphaneler Haftası" etkinlikleri kapsamında düzenlenen serginin açılışına, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ömer Aslan, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Muammer Çırçır katıldı.

Açılışın ardından sergideki eserleri inceleyen Yıldız, 2021 yılının "Yunus Emre ve Türkçe Yılı" ilan edildiğini hatırlatarak, "Türkçe'nin gelişimi ve Yunus ile ilgili yapılan çalışmaları kütüphanemizde sergiliyoruz. 'Kütüphaneler Haftası' olması sebebiyle sergi bir hafta devam edecek. Türkçe ile Yunus ile ilgili yapılan çalışmaların ne kadar olduğunu göstermesi açısından önemli bir sergi. Hazırlayanları kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Kitapların, bir milletin tarihi ve kültürünün gelecek nesillere aktarılmasında en önemli vazifeyi gördüğünü vurgulayan Yıldız, şunları kaydetti:

"Kitaba inanan bir topluluğuz, ehlikitap bir topluluğuz. 'Oku' diye başlayan bir inancın sahibiyiz. Aynı zamanda okumakla birlikte yazmayı önceleyen, 'Eğer bir yere borçlanırsanız bunu bir yere yazın' diyen bir dinin mensupları olarak kitabın önemini biliyoruz. Bu önem gittikçe daha da ehemmiyetli hale geliyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde

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