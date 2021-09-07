Sivas'ta kurumlar arası voleybol turnuvası başladı
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Sivas'ta kurumlar arası voleybol turnuvası başladı

Sivas'ta kurumlar arası voleybol turnuvası başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Sivas Valiliği, Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Sivas Voleybol İl Temsilciliği organizesinde düzenlenen 'Kurumlar Arası Voleybol Turnuvası' başladı.

Sivas Valiliği, Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Sivas Voleybol İl Temsilciliği organizesinde düzenlenen 'Kurumlar Arası Voleybol Turnuvası' başladı.

Sivas'taki kurum ve kuruluşların katılımıyla gerçekleştirilen ve bu yıl geçtiğimiz aylarda hayatını kaybeden Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personeli Oktay Mermer anısına düzenlenen kurumlar arası Voleybol Turnuvası'na 25 takım katılıyor.

Takımlar 2 ay boyunca kıyasıya mücadele edecek. Maçlar ise Mecnun Otyakmaz Spor Salonu'nda hafta içi her gün saat 18.00'da başlayıp 21.00'de sona erecek. Turnuva sonunda dereceye girenlere ödül takdim edilecek.

Sivas Voleybol İl Temsilcisi Kılıçarslan Gültekin ise, turnuvaya katılan takımlara başarılar diledi. Gültekin, "Sivas ilindeki bütün kurum ve kuruluşların katıldığı, büyük bir organizasyon olan voleybol turnuvası başladı. Toplamda 61 maç yapacağız. Müsabakalarımız tek devreli lig usulüyle devam edecek. Katılan tüm takımlara başarılar diliyorum" diye konuştu. - SİVAS

Sivas'ta kurumlar arası voleybol turnuvası başladı
Sivas'ta kurumlar arası voleybol turnuvası başladı
Sivas'ta kurumlar arası voleybol turnuvası başladı
Sivas'ta kurumlar arası voleybol turnuvası başladı
Sivas'ta kurumlar arası voleybol turnuvası başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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