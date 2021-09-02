Sivas'ta kurumlar arası voleybol turnuvası düzenlenecek
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Sivas'ta kurumlar arası voleybol turnuvası düzenlenecek

Sivas'ta kurumlar arası voleybol turnuvası düzenlenecek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Voleybol İl Temsilciliği organizesinde Sivas'ta "Kurumlar Arası Voleybol Turnuvası" düzenlenecek.

Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Voleybol İl Temsilciliği organizesinde Sivas'ta "Kurumlar Arası Voleybol Turnuvası" düzenlenecek.

Geçtiğimiz aylarda hayatını kaybeden Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personeli Oktay Mermer anısına gerçekleşecek olan turnuvaya Sivas'taki kurumlardan 25 takım katılacak. 2 ay sürecek turnuva maçları, grup aşaması oynandıktan sonra yarı final ve final karşılaşmaları ile tamamlanacak.

21 Erkek takımının yanı sıra 4 adet de bayan takımı turnuvada mücadele edecek. Mecnun Otyakmaz Spor Salonunda hafta içi oynanacak olan maçlar saat 18: 00'de başlayacak.

Gençlik Spor toplantı salonunda yapılan kura çekimi sonucunda müsabaka programları da belli oldu. Kura çekiminde konuşan Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç, "Uzunca bir süre spordan ve salonlardan ayrı kaldığımız bir süreçten sonra böylesine büyük bir organizasyon gerçekleştirecek olmamız bizlere büyük bir heyecan vermekte, ayrıca turnuvaya katılım sağlayan kurum ve kuruluşlara da teşekkür ederek başarılar diliyorum" dedi. - SİVAS

Sivas'ta kurumlar arası voleybol turnuvası düzenlenecek
Sivas'ta kurumlar arası voleybol turnuvası düzenlenecek
Sivas'ta kurumlar arası voleybol turnuvası düzenlenecek
Sivas'ta kurumlar arası voleybol turnuvası düzenlenecek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Sivas'ta kurumlar arası voleybol turnuvası düzenlenecek - Haberler Spor
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