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Sivas'ta kurtarma çalışmaları gün boyu sürdü

Sivas'ta kurtarma çalışmaları gün boyu sürdü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sivas'ta 112 ve Özel İdare ekipleri yoğun kar nedeniyle mesailerini aralıksız sürdürerek hasta ve mahsur kalan vatandaşların yardımına koştu.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Sivas'ta 112 ve Özel İdare ekipleri yoğun kar nedeniyle mesailerini aralıksız sürdürerek hasta ve mahsur kalan vatandaşların yardımına koştu.

Sivas'ta karayolları başta olmak üzere neredeyse tüm yollar araç ulaşımına kapanmasıyla birlikte ambulanslar hasta çağrılarına güçlükle ulaştı. Ambulansların ve mahsur kalan vatandaşların yardımına il ve ilçe özel idarelerine ait iş makineleri yetişti. Sivas'ın Zara ilçesi Taşgöze köyü Hasanağa mezrasında yaşayan 15 yaşındaki Arife Kaplan'ın eli cam nedeniyle kesildi. 112'den yardım istendi. Yıldızeli ilçesi Direkli-Bedirli yolunda, 1 adet tır yolda kaldı. Yolda kalan aracın şoför ve yolcusu kurtarılarak ilçede bulunan bir yurda yerleştirildi. Şarkışla Yalanı köy yolunda mahsur kalan vatandaş, ekipler tarafından kurtarılarak köye ulaştırıldı. Vatandaşın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan Divriği ilçesi Güneyevler köyünde yaşayan 90 yaşındaki Dürdane Söğütlü aşırı derecede halsizlik şikayeti ile 112 ekiplerinden yardım istedi. Sağlık ekipleri, Divriği İlçe Özel İdare ekipleri öncülüğünde köye ulaştı. Hasta, Divriği Sadık Özgür Hastanesi'ne yatırıldı.

(Volkan Kaplan/İHA)

Sivas'ta kurtarma çalışmaları gün boyu sürdü

Sivas'ta kurtarma çalışmaları gün boyu sürdü

Sivas'ta kurtarma çalışmaları gün boyu sürdü

Sivas'ta kurtarma çalışmaları gün boyu sürdü

Sivas'ta kurtarma çalışmaları gün boyu sürdü

Sivas'ta kurtarma çalışmaları gün boyu sürdü

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Hisarcık, Sivas, kar, 112, Yerel, Güncel, Haber

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