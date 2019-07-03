Sivas'ta kurbanlık fiyatları belirlendi

Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, kentte kurbanlık fiyatlarının belirlendiğini açıkladı.

Hastaoğlu, yazılı açıklamasında, Sivas'ta bulunan besicilerle toplantı yaptıklarını aktardı. Toplantı sonrasıa kurbanlık fiyatlarını belirlediklerini aktaran Hastaoğlu, "Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi ilimizdeki besici ve üreticilerle yaptığımız toplantı sonucu, tosun canlı kilogram fiyatı 23 lira, damızlık vasfını kaybetmiş düve 22 lira, damızlık vasfını kaybetmiş inek 20 lira, dişi koyun 20 lira, erkek koyun ise 22 liradan satılacak." ifadelerini kullandı.

Kombinalardaki kesim ücretlerinin ise büyükbaş için 450 lira, küçükbaş için 100 lira, parçalama ücretinin 350 lira, et çekim ücretini ise 2 lira olarak belirlediklerini ifade eden Hastaoğlu, şunları kaydetti:

"Hemşehrilerimiz belediyelerimiz tarafından kurulan kurban pazarlarından veya besi çiftliklerinden gönül rahatlığıyla kurbanlıklarını alabilir. Hayvan kesimi için ise Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından ruhsat alınmış mezbaha ve kombinalar veya belediyelerimizce belirlenen geçici kesim yerleri ile besi çiftliklerini tercih edilmelidir. Hemşehrilerimizden küpesi olmayan hayvanları almamalarını rica ediyorum. Veteriner sağlık raporu olmayan, çok zayıf olan, gebe veya yeni doğum yapmış, yüksek ateşi olan, çok genç ve etleri olgunlaşmamış, kılları karışık ve mat halde olan, bakışları ve dış görünümü canlı olmayan, salya akıntısı bulunan, uzuvları eksik hayvanlar satın alınmamalı."

Kaynak: AA