Sivas'ta kurbanlık fiyatları açıklandı Sivas'ta kurbanlık fiyatları açıklandıSİVAS Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde Sivas'taki kurban kesimi ve fiyatlarını açıkladı.

Sivas'ta kurbanlık fiyatları açıklandı

SİVAS Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde Sivas'taki kurban kesimi ve fiyatlarını açıkladı. Yapılan değerlendirme sonucunda canlı tosun kilogramı 27, düve 26, inek 24, koyun 25, koç ise 30 lira olarak belirlendi.

Kurban Bayramının yaklaşmasıyla birlikte fiyatları da açıklandı. Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) kurban fiyatları hakkında bilgi verdi.

Hastaoğlu, "Tosun canlı kilogram fiyatı 27, damızlık vasfını kaybetmiş düve 26, damızlık vasfını kaybetmiş inek 24, koyun 25, koç ise 30 liradan satılacak. Kombinalardaki kesim ücretleri ise büyükbaş için 550, küçükbaş için 125, parçalama ücreti 450, et çekim ücreti ise 2 lira olarak belirlenmiştir" dedi.

Hayvan pazarlarında alınacak olan tedbirlere değinen Başkan Hastaoğlu, "Kurban Bayramında bir gelenek olan tokalaşarak hayvan satış işlemi bu bayramda olmayacak. Sosyal mesafe kuralına uyulacak ve maske kullanımı zorunlu olacak. Kurban satış ve kesim yerlerinde uygun giriş-çıkış kapıları oluşturularak, kurban satış yerinin etrafı sınırlandırılacak ve çadırlar arası mesafe en az 2 metre olacak. Maskesiz girişlere de izin verilmeyecek. Ayrıca girişlerde vatandaşlarımızın el dezenfeksiyonu ve ateş ölçümü işlemleri de titizlikle gerçekleştirilecek" diye konuştu.

KURBAN SEÇERKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

Kurbanlık Bayramı öncesinde hayvan alırken dikkat edilmesi gereken hususları da açıklayan Başkan Hastaoğlu, "Hemşerilerimiz, belediyelerimiz tarafından kurulan kurban pazarlarından veya besi çiftliklerinden gönül rahatlığıyla kurbanlıklarını alabilirler. Hayvan kesimlerini için ise Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan ruhsat alınmış mezbaha ve kombinalar veya belediyelerimizce belirlenen geçici kesim yerleri ile besi çiftlikleri tercih edilmelidir. Hemşerilerimizden küpesi olmayan hayvanları almamalarını konusunda dikkatli olmalarını özellikle rica ediyorum. Vatandaşlarımız aldıkları kurbanlık hayvanları küpe numarası ile HAYSAG mobil uygulamasından sorgulayabileceklerdir. Veteriner Sağlık Raporu olmayan, çok zayıf olan, gebe veya yeni doğum yapmış olan, yüksek ateşi olan, çok genç ve etleri olgunlaşmamış olan, kılları karışık ve mat halde olan, bakışları ve dış görünümü canlı olmayan, salya akıntısı bulunan, uzuvları eksik olan hayvanlar satın alınmamalıdır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA