Sivas'ta Kurbanlık Fiyatları Açıklandı

Sivas Ticaret Borsası, kurbanlıkların canlı kilogram fiyatını tosunlarda 22, düvelerde 20, ineklerde 19, dişi koyunlarda 18 ve erkek koyunlarda 20 lira olarak açıkladı.

Sivas Ticaret Borsasından yapılan yazılı açıklamaya göre, Borsa Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, besicilerle yaptıkları toplantı sonrasında canlı kurbanlık fiyatlarını belirlediklerini aktardı.

Fiyatlar hakkında bilgi veren Hastaoğlu, "Borsamız, canlı kurbanlık kilogramını tosun için 22, düvelerde 20, ineklerde 19, dişi koyunlarda 18 ve erkek koyunlarda 20 lira olarak belirledi. Kombinalardaki kesim ücretleri ise büyükbaş için 400 lira, küçükbaş için 75 lira, parçalama ücreti 300 lira, et çekim ücreti ise 2 lira olarak belirlenmiştir." ifadelerini kullandı.

Vatandaşların belediyeler tarafından kurulan kurban pazarlarından veya besi çiftliklerinden gönül rahatlığıyla kurbanlıklarını alabileceklerini belirten Hastaoğlu, şunları kaydetti:

"Hayvan kesimlerini için Tarım ve Orman Bakanlığından ruhsat alınmış mezbaha ve kombinalar veya belediyelerimizce belirlenen geçici kesim yerleri tercih edilmelidir. Hemşehrilerimizden küpesi olmayan hayvanları almamalarını özellikle rica ediyorum. Veteriner sağlık raporu olmayan, çok zayıf olan, gebe veya yeni doğum yapmış olan, yüksek ateşi olan, çok genç ve etleri olgunlaşmamış olan, kılları karışık ve mat halde olan, bakışları ve dış görünümü canlı olmayan, salya akıntısı bulunan, uzuvları eksik olan hayvanlar satın alınmamalıdır."