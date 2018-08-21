Sivas'ta Kurban Manzaraları

SİVAS'ta Kurban Bayramı nedeni ile kent genelinde alışılmış görüntüler yaşandı. Çocuklar kesim yerlerinde tüm uyarılara rağmen ön planda yer alırken, hayvanların kesimleri için iş makinelerinin de kullanıldığı görüldü.

Sivas'ta bayram namazının kılınmasının hemen ardından vatandaşlar, kurban kesim yerlerine akın etti. Belediyenin belirlediği kesim yerlerinde sabahın ilk saatlerinden itibaren büyük hareketlilik yaşandı. Hayvanlarını kesim yerlerine getirenlerin bir kısmı yere yatırabilmek için büyük mücadeleler verdi. Kesim sırasında genellikle büyükbaş hayvanlar traktör arkasına takılan vinç yardımı ile kaldırılırken, forklift kullananların da olduğu görüldü.

Kesim yerine getirilen loder adı verilen büyük yükleyicilerin de kullanıldığı görüldü. Loderin yükleme kısmına zincir ile bağlanan büyükbaş hayvanlar sahipleri tarafından kurban edildi. Kent genelinde genellikle kesim kurallarına uyulduğu görülürken, mahalle aralarında bazılarının evlerinin önünde kesim yaptığı görüldü. Oto sanayi sitesindeki dükkanların bir kısmında da kesim yapıldı. Uzmanların tüm uyarılarına karşın, yine bir çok kişinin beraberinde çocuklarını da getirerek, kesimleri izlettiği görüldü. - Sivas