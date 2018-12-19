Sivas'ta, Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışması düzenlendi.

Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde, Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve Abdulhamid Han Anadolu İmam Hatip Lisesi koordinatörlüğünde gerçekleşen programda, kentteki 14 imam hatip lisesinin erkek öğrencileri Kur'an-ı Kerim'i güzel okumak için yarıştı.

Programda konuşan İl Milli Eğitim Şube Müdürü Fehmi Tutkun, geleceğin teminatı olan imam hatip neslinin mesleki yeterliliklerini artırmak için birçok etkinlik ve yarışmalar düzenlediklerini söyledi.

Bu etkinliklerden birinin de Genç Sada Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma yarışması olduğunu belirten Tutkun, "Türkiye genelinde düzenlenen bu yarışmalar öğrencilerimizin mesleki ve tecrübe etmesine sebep olacaktır. Kur'an-ı Kerim'i güzel okuyan kardeşlerimizi yetiştiren öğretmenleri, gençlerimizi, anne ve babaları tebrik ediyorum." dedi.

Tutkun, yarışmada başarılı olan öğrencilerin 9 ilin katılımıyla 16 Mart'ta Yozgat'ta yapılacak bölge finalinde yarışacağını ifade etti.

Abdulhamid Han Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Bilal Polat ise Kur'an-ı Kerim'i güzel okumakla beraber asıl olanın Kur'an-ı Kerim'i anlamak ve yaşamak olduğunu dile getirdi.

Yarışma sonunda Sivas Anadolu İmam Hatip Lisesinden Umut Ceran birinci, Hafik Ömer Aydoğan Anadolu İmam Hatip Lisesinden Enes Polatçı ikinci, Şarkışla Anadolu İmam Hatip Lisesinden Ömer Yusuf Topçu üçüncü oldu.

Kaynak: AA