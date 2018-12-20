Sivas'ta, Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma ve hafızlık yarışması düzenlendi.

Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde, Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Sivas Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi koordinatörlüğünde gerçekleşen programda, il ve ilçedeki imam hatip liselerinde eğitim gören kız öğrenciler Kur'an-ı Kerim'i güzel okumak ve hafızlık için yarıştı.

Yarışma sonunda Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma dalında İhramcızade Anadolu İmam Hatip Lisesinden İrem Özkan birinci, Asım Şahin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinden Fadik Nuray Akın ikinci, Şarkışla Şehit Özgür Gencer Kız Anadolu Lisesinden Zerda Yavuz üçüncü oldu.

Hafızlık dalında ise, Asım Şahin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinden Beratnur Koç birinci, Abdussamed Bal Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Ela Abbas ikinci, Sivas Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Sude Nur Yüce üçüncü oldu.

Yarışma sonrası dereceye girenlere ödülleri Sivas Valisi Salih Ayhan'ın eşi Zeynep Akkiraz Ayhan, İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı tarafından verildi.

Kaynak: AA