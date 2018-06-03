Sivas'ta Kumar ve Tombala Uygulaması

Sivas'ta Kumar ve Tombala Uygulaması

Sivas’ta polis ekipleri tarafından kumar ve tombala uygulaması yapıldı.

Sivas'ta Kumar ve Tombala Uygulaması

Sivas'ta polis ekipleri tarafından kumar ve tombala uygulaması yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından il genelinde eş zamanlı olarak 45 ekip ve 141 personelle kumar ve tombala uygulaması yapıldı. Uygulamada bin 897 şahıs sorgulanırken, 1 aranan şahıs yakalandı. Yoklama kaçağı olduğu tespit edilen 4 şahsa da gerekliği tebliği yapıldı.

Ayrıca, 157 işyeri kontrol edilirken, 1 işyeri sahibine tutanak düzenlendi. - SİVAS

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