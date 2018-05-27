Sivas'ta Kumar ve Tombala Uygulaması

Sivas'ta il Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen "Kumar ve tombala" uygulamasında bin 548 kişi sorgulandı.

Sivas'ta İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen "Kumar ve Tombala" uygulamasında kapsamında; kahvehane, kıraathane, dernek lokalleri ve kooperatif salonlarında denetleme gerçekleştirildi. Sivas şehir merkezinde 46 ekip ve 151 personel katılımı ile gerçekleştirilen uygulamada, 10 dernek ve 168 kahvehane-kıraathane olmak üzere 178 işyeri denetlendi. Kapalı olan bir dernek, yetkisi bulunmayan bir dernek ve fazla sayıda misafir bulunduran bir dernek hakkında Dernekler Kanununa muhalefettin işlem yapıldı. Ruhsatı bulunmayan ve kumar oynatmak için yer temin eden iki kıraathane içinde işlem yapıldı. 1548 kişinin sorgulandığı denetimlerde, 4 kişiye bakaya tebligatı yapıldı, 5 kişiye kumar oyna suçlaması ile bin 295 TL idari para cezası kesildi. Bir kişi hakkında ise kumar oynamaya yer ve imkan sağladığı gerekçesi ile adli işlem yapıldı. - SİVAS