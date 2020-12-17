Sivas'ta kumar oynayan 9 kişiye 51 bin 715 lira ceza
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Sivas'ta kumar oynayan 9 kişiye 51 bin 715 lira ceza

17.12.2020 23:08 | Son Güncelleme: 17.12.2020 23:12
Sivas'ta kumar oynayan 9 kişiye 51 bin 715 lira ceza

SİVAS'ta koronavirüs tedbirlerini ihlal ederek, bir evde kumar oynayan 9 kişiye toplamda 51 bin 715 lira para cezası uygulandı.

SİVAS'ta koronavirüs tedbirlerini ihlal ederek, bir evde kumar oynayan 9 kişiye toplamda 51 bin 715 lira para cezası uygulandı. 

Kent merkezinde Örtülüpınar Mahallesi'nde S.K.'ya (51) ait evde kumar oynandığı ihbarı üzerine polis ekipleri eve baskın düzenledi. Baskında 9 kişi kumar oynarken suçüstü yakalandı. 9 kişiye Kabahatler Kanunu ve İl Hıfzıssıhha Kurulu kararlarına aykırı hareket etmekten toplamda 51 bin 715 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca ev sahibi S.K. hakkında kumar oynatmak için yer temin etmekten yasal işlem başlatıldı.


Sivas'ta kumar oynayan 9 kişiye 51 bin 715 lira ceza
Sivas'ta kumar oynayan 9 kişiye 51 bin 715 lira ceza

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hüsnü Ümit AVCI

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Engin Altay Ruhsar Pekcan Abdülhamit Gül Mustafa Şentop
Magazin Hadise Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Gülben Ergen
Spor Falcao Abdullah Avcı Malcolm Thomas Ümit Şamiloğlu Cristiano Ronaldo
Tüm Haberler Ankara Fenerbahçe Cumhurbaşkanı Öğretim Üyesi
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sivas'ta kumar oynayan 9 kişiye 51 bin 715 lira ceza | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.12.2020 23:13:28. #1.14#
title