Sivas'ta kumar oynayan 26 kişiye 15 bin 708 lira ceza uygulandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Sivas'ta kumar oynayan 26 kişiye 15 bin 708 lira ceza uygulandı

24.12.2020 09:37 | Son Güncelleme: 24.12.2020 09:40
Sivas'ta kumar oynayan 26 kişiye 15 bin 708 lira ceza uygulandı

Sivas'ta bir okey salonu ile kıraathanede kumar oynayan 26 kişiye 15 bin 708 lira ceza verildi.

Sivas'ta bir okey salonu ile kıraathanede kumar oynayan 26 kişiye 15 bin 708 lira ceza verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Ahlak Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları denetimde, il merkezinde bir okey salonu ile kıraathaneye baskın düzenledi.

Okey salonu ve kıraathanedeki 24 kişiye 392'şer, 2 işletme sahibine ise 3 bin 150'şer lira olmak üzere toplam 15 bin 708 lira ceza uygulandı.

Ruhsatsız olarak kullanılan okey salonu ise Sivas Belediyesi zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Cahit Özkan Engin Altay Meral Danış Beştaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Serdar Ortaç Furkan Palalı Oktay Kaynarca Mehmet Ali Erbil
Spor Ozan Tufan Ersun Yanal Burak Yılmaz Abdullah Avcı Bahattin Şimşek
Tüm Haberler İngiltere Başakşehir Türk Lirası Spor Toto Süper Lig
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sivas'ta kumar oynayan 26 kişiye 15 bin 708 lira ceza uygulandı | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.12.2020 09:40:34. #1.14#
title