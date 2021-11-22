Sivas'ta kulübede çıkan yangında 7 köpek yavrusu telef oldu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sivas'ta kulübede çıkan yangında 7 köpek yavrusu telef oldu

AA / Göksel Cüneyt İğde - Haberler | Güncel
Sivas'ta kulübede çıkan yangında 7 köpek yavrusu telef oldu

Sivas'ta müstakil evin bitişiğindeki kulübede çıkan yangında 7 köpek yavrusu telef oldu.

SİVAS (AA) - Sivas'ta müstakil evin bitişiğindeki kulübede çıkan yangında 7 köpek yavrusu telef oldu.

Yüceyurt Mahallesi'nde Y.Y'ye (32) ait müstakil evin arka duvarına bitişik köpek kulübesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

Kulübede bulunan 7 köpek yavrusu telef oldu, anneleri kaçarak kurtuldu.

Yangın nedeniyle evin bir bölümü zarar gördü.

Sivas'ta kulübede çıkan yangında 7 köpek yavrusu telef oldu

Sivas'ta kulübede çıkan yangında 7 köpek yavrusu telef oldu

Sivas'ta kulübede çıkan yangında 7 köpek yavrusu telef oldu

Sivas'ta kulübede çıkan yangında 7 köpek yavrusu telef oldu

AA / Göksel Cüneyt İğde - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title