Sivas'ta küçük işletmelerin desteklenmesine devam edilecek

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) ile KOSGEB işbirliğinde mikro ve küçük işletmelere hızlı destek programının yeni başvuru dönemine ilişkin bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

SİVAS (AA) - Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) ile KOSGEB işbirliğinde mikro ve küçük işletmelere hızlı destek programının yeni başvuru dönemine ilişkin bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

STSO'dan yapılan açıklamaya göre, odanın konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıda konuşan STSO Başkanı Mustafa Eken, söz konusu programın genç ve kadın istihdamının artırılmasını amaçladığını belirtti.

Şu an 12 destek programı olduğunun altını çizen Eken, " Sivas, sigortalı sayısında 100 bin rakamını geçti. Bu 100 bin kişinin 75 bini özel sektörde çalışıyor. Özel sektörün ne kadar önemli olduğunu buradan görebiliyoruz. Osb'mizdeki fabrika sayımız artıyor, Sivas Demirağ OSB Cazibe Merkezi kapsamına alındı. Sivas'ın tamamının cazibe merkezine alınması için el birliğiyle çalışıyoruz. Sivas için 2022 yılı altın yıl olacaktır." ifadelerini kullandı.