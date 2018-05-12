Sivas'ta Küçük Balaban Kuşu Bulundu

Sivas'ta, Türk Telekom çalışanlarınca küçük balaban kuşu bulundu.

Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı üzerindeki Türk Telekom ambarı bahçesinde rutin kontrol yapan özel güvenlik görevlisi Cihan Kabasakal, bir kuşun bahçeye düştüğünü gördü.

Kuşun yanına gidince kaçmadığını fark eden Kabasakal, hayvanı tutarak herhangi bir yarası olup olmadığına baktı.

Kuşu bir süre ambara ait boş odada beslemeye başlayan Kabasakal ve diğer çalışanlar, hayvana yoğun ilgi gösterdi.

Kuşu ilk gördüğünde çok şaşırdığını belirten Kabasakal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Ceketimi çıkarıp kuşu içerisine koydum. Yakaladıktan sonra ambardaki boş odada bakmaya çalıştık. Balık ve çeşitli yiyecekler verdik fakat hiçbirini yemedi." diye konuştu.

Kabasakal, kuşu, Çevre ve Orman İl Müdürlüğü yetkililerine teslim edeceklerini söyledi.

Cumhuriyet Üniversitesi Fen Fakültesi Zooloji Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr. Mahir Yıldırım ise, bahçede bulunan kuşun göçmen kuşlardan küçük balaban olduğunu söyledi.