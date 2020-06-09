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Sivas'ta "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var Projesi"ne banka desteği

Ziraat Bankası, Sivas'ta hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün hazırladığı "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var Projesi"ne başvurup, gerekli şartları taşıyanlara kredi desteği verecek.

Sivas'ta
09.06.2020 16:43 | Son Güncelleme: 09.06.2020 17:04

Ziraat Bankası, Sivas'ta hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün hazırladığı "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var Projesi"ne başvurup, gerekli şartları taşıyanlara kredi desteği verecek.

Valilikten yapılan açıklamada, proje kapsamında Ziraat Bankası tarafından kredi kullandırılması uygun bulunan üreticilere, Kangal Akkaraman ırklarından 6-24 aylık küçükbaş ve sadece dişi hayvanların alımı ve işletme giderlerinin finansmanı amacıyla yılda bir kez ödemeli, azami 5 yıl vadeli yatırım ve işletme kredisi kullandırılacağı belirtildi.

Krediden yararlanmak için başvuran üreticilerin projenin başlangıç tarihi itibarıyla faal olarak küçükbaş hayvancılık yapıyor veya daha önce küçükbaş hayvancılık yapmış olması şartı arandığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Krediden faydalanmak isteyenlerin, küçükbaş hayvancılık yapmaya elverişli ve asgari 100 baş koyun barındırma kapasiteli barınağa sahip olmak, proje kapsamında alacağı hayvanlarla birlikte sürüsünü, Valilikçe belirlenen ırklardan oluşmak üzere asgari 100 başa ulaştırmak ve kullanacağı yatırım kredisinin devamı boyunca asgari 100 başlık sürü ile faaliyetine devam etmek, küçükbaş hayvanlar için uygun ve yeterli mera alanı bulunan yerlerde faaliyet göstermek, bölgede bulunan meradan yararlanıyor olmak, mera kullanımına engel hali bulunmamak, yıllık kaba yem ihtiyacının asgari yüzde 50'sini kendisi yetiştirmek şartlarını sağlaması gerekmektedir."

Açıklamada, üretici başına kullandırılabilecek azami yatırım kredisi veya işletme kredisi toplamının 150 bin lira olacağı, 100 bin liraya kadar bölümü için sıfır faiz uygulanacağı belirtildi.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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