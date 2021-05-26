Sivas'ta köylülerin ortak kullandığı garaj ve samanlık ile traktör yandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sivas'ta köylülerin ortak kullandığı garaj ve samanlık ile traktör yandı

Sivas'ta köylülerin ortak kullandığı garaj ve samanlık ile traktör yandı
Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya - Haberler | Güncel

Sivas'ta bir köyde çıkan yangında garaj, samanlık ile bir traktör yandı.

Sivas'ta bir köyde çıkan yangında garaj, samanlık ile bir traktör yandı.

Merkeze bağlı Gazi köyünde Ş.D, H.D, M.C, S.C. ve D.C'nin ortak olarak kullandıkları garajda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın, garajın yanındaki samanlığa da sıçradı.

İhbar üzerine köye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Yangında, garajda bulunan Ş.D'nin traktörü de kullanılamaz hale geldi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya

İSTANBUL-EYÜPSULTAN'DA 4 KATLI BİNANIN ÇATISINDA YANGIN; CAMLARDAN HORTUMLARLA SU SIKARAK MÜDAHALE
İSTANBUL-EYÜPSULTAN'DA 4 KATLI BİNANIN ÇATISINDA YANGIN; CAMLARDAN HORTUMLARLA SU SIKARAK MÜDAHALE
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Volkan Bozkır Muharrem İnce Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ebru Gündeş Hande Erçel Hülya Avşar Necati Şaşmaz
Spor Ozan Tufan Fatih Terim Şenol Güneş Burak Yılmaz Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Sivas'ta köylülerin ortak kullandığı garaj ve samanlık ile traktör yandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.05.2021 12:41:19. #1.11#

title