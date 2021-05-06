Köylülerin bulduğu 2 kurt yavrusu korumaya alındı
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Köylülerin bulduğu 2 kurt yavrusu korumaya alındı

Köylülerin bulduğu 2 kurt yavrusu korumaya alındı
Anadolu Ajansı / Serhat Zafer - Haberler | Güncel

Sivas'ta köylüler tarafından bulunan 2 kurt yavrusu Doğa Koruma Milli Parklar Şubesine teslim edildi.

Sivas'ta köylüler tarafından bulunan 2 kurt yavrusu Doğa Koruma Milli Parklar Şubesine teslim edildi.

İl merkezi kırsalında annelerinin öldüğü değerlendirilen 2 kurt yavrusu bulan köylüler durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Jandarma ekipleri köylülerden teslim aldıkları kurtları Doğa Koruma Milli Parklar Şubesine getirdi.

Sağlık kontrolü yapılan kurtların burada bir süre kaldıktan sonra Gaziantep'teki rehabilitasyon merkezine gönderileceği öğrenildi.

Köylülerin bulduğu 2 kurt yavrusu korumaya alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer

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