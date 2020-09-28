Sivas'ta köylüler, 58 metrekare büyüklüğünde beton Türk bayrağı yaptı
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Sivas'ta köylüler, 58 metrekare büyüklüğünde beton Türk bayrağı yaptı

28.09.2020 13:29 | Son Güncelleme: 28.09.2020 13:33
Sivas'ta köylüler, 58 metrekare büyüklüğünde beton Türk bayrağı yaptı

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde kentin plaka sayısından esinlenen köylüler, köyün en yüksek mevkisine 58 metrekare büyüklüğünde betondan Türk bayrağı yaptı.

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde kentin plaka sayısından esinlenen köylüler, köyün en yüksek mevkisine 58 metrekare büyüklüğünde betondan Türk bayrağı yaptı.

İlçeye bağlı Kavacık köyü muhtarlığı ve köy derneğinin girişimleri sonucu, Göbeleğen mevkisine betondan Türk bayrağı yaptırıldı.

Muhtar Musa Sabacılar, yaptığı açıklamada, köylerine hakim noktaya dernek girişimleriyle Türk bayrağı yapıldığını belirterek, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Dernek Başkanı Sezai Öztekin ise Sivas'ın plakasından esinlenerek betondan yapılan Türk bayrağının 58 metrekare olduğunu, bölgede daha sonra çevre düzenlemesi de yapacaklarını söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Faruk Kara

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