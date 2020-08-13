Sivas'ta köye inen ayılar arı kovanlarına zarar verdi
Sivas'ın Hafik ilçesinde, köye inen ayıların arı kovanlarına zarar vermesi güvenlik kamerasına yansıdı.
13.08.2020 23:19 | Son Güncelleme: 13.08.2020 23:35
Sivas'ın Hafik ilçesinde, köye inen ayıların arı kovanlarına zarar vermesi güvenlik kamerasına yansıdı.
İlçeye bağlı Eymir köyünde güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde 4 ayının köy içerisinde dolaştığı görülüyor.
Köy meydanındaki güvenlik kamerasına yakalanan 4 ayının, arı kovanlarının bulunduğu arılıkta kovanlara zarar verdikten sonra köy içinde gezinmeleri de görüntülerde yer aldı.
Kaynak: AA