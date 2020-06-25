Sivas'ta köye dönüşü teşvik için örnek proje
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Sivas'ta köye dönüşü teşvik için örnek proje

Sivas'ta köye dönüşü teşvik için örnek projeSİVAS'ın Hafik ilçesine bağlı Günyamaç köyünde 'Köyler yaşamalıdır' projesi kapsamında vatandaşların köylerine geri dönmesini sağlamak amacıyla hazine arazisine tek tip 52 konut inşa edildi.

25.06.2020 09:04 | Son Güncelleme: 25.06.2020 09:11

Sivas'ta köye dönüşü teşvik için örnek proje

SİVAS'ın Hafik ilçesine bağlı Günyamaç köyünde 'Köyler yaşamalıdır' projesi kapsamında vatandaşların köylerine geri dönmesini sağlamak amacıyla hazine arazisine tek tip 52 konut inşa edildi. Projede yapılan evlerle vatandaşlar hem doğduğu topraklara geri dönüyor hem de köylerden büyük şehirlere göç engelleniyor.

Sivas Valiliği'nce köye dönmek isteyen ve ev için arsa bulunmayan aileler için hayata geçirilen 'Köyler yaşamalıdır' projesi kapsamında kent merkezine 43, Hafik ilçe merkezine ise 7 kilometre uzaklıkta bulunan Günyamaç köyünde hazine arazisine tek tip 52 konut inşa edildi. Sivas Valiliği, Hafik Kaymakamlığı ile Günyamaç Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Kalkındırma Derneği'nce yapılan proje kapsamında vatandaşların köylerine geri dönmeleri ve köyden büyük şehirlere göçün önlemesi amaçlanıyor. 2+1 ve 3+1 olarak inşa edilen evler, 4 yıl süren çalışmanın sonunda tamamlandı. Günyamaç köyü nüfusuna kayıtlı vatandaşlara verilecek evlerin Kurban Bayramı öncesi teslim edilmesi bekleniyor. Yapılan evlerle birlikte vatandaşlar büyük şehirlerden köylerine dönmeye başladı.

'KÖYLERİMİZİ HAREKETLENDİRMEK ADINA EVİ OLMAYANLARA EV YAPTIK'

Proje koordinatörü Yusuf Keskin, büyük şehirlerde evi olmayan ama köye dönmek isteyenler için 2016 yılında 'Köyler yaşamalıdır' projesi kapsamında çalışma başlattıklarını ifade ederek, "İstanbul'da yaşayıp da köyde evi olmayanlar için Valiliğimize vermiş olduğumuz dilekçe ile 90 dönüm araziyi köyümüze kazandırarak 52 tane ev yaparak bitirdik. Kurban Bayramı'nda anahtar teslimini yapacağız. Amacımız 'Köyle yaşamalıdır' projesi kapsamında köylerimizi biraz daha hareketlendirip, biraz daha canlandırmak adına köyde evi olmayanlara ev yaptık. Evlerimizi 2+1 ve 3+1 olarak inşa ettik. 2016 yılından bugüne bu hale getirdik. Köylüler büyük şehirlere göçüp giderken köylerimiz garip kaldı. Köylülerimiz tarımsal arazilere ev yaptı. Toprak bizim için çok değerli. Daha sonra toprağa ihtiyaç duyduğumuz anda taşın üstünde hiçbir şey yetiştiremeyiz" dedi.

'TÜM KÖYLERE ÖRNEK OLDUK, GÖÇÜ ÖNLEMEMİZ GEREKİYOR'

Evlerin yapıldığı bölgenin taşlık ve kullanılmayan bir alanda olduğunu belirten Keskin, "Burayı köylülerimize kazandırdık. Biz bu projeyi yaptıktan sonra Sivas'ın bütün köylerine örnek olduk. İnşallah diğer köylerimize örnek olmuşuzdur. Köyümüze 10 milyon TL'ye yakın bir yatırım yaptık. Göçü önlememiz gerekiyor. Köylülerimizin çoğu İstanbul'da balkonundan ve odasından başka hiçbir yer göremiyor. İstanbul'dan sıkıldı ve bunaldılar. Köyüne çok gelmek isteyen var ama köyde de evi yok. Köyüne dönmek isteyenler için bu proje büyük fırsat oldu. Biz bu işleri yaparken pandemi yoktu ama çok isabetli bir iş yapmış olduk. Burada herkes eviyle ve bahçesiyle uğraşacak" diye konuştu.

Sivas'ta köye dönüşü teşvik için örnek proje

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar: PKK ile hiçbir ilişkimiz yok, olmaz da Haber
HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar: PKK ile hiçbir ilişkimiz yok, olmaz da
98 kişinin hayatını kaybettiği Pakistan'daki uçak kazasının nedeni 'koronavirüs' çıktı Haber
98 kişinin hayatını kaybettiği Pakistan'daki uçak kazasının nedeni 'koronavirüs' çıktı
Koronavirüsle ilgili 118 bin kişiye yapılan PCR testinde toplumun bağışıklık oranı binde 2,8 çıktı Haber
Koronavirüsle ilgili 118 bin kişiye yapılan PCR testinde toplumun bağışıklık oranı binde 2,8 çıktı
Ece Erken, kaza yapan eski dostu Alişan'a geçmiş olsun dileklerinde bulundu Haber
Ece Erken, kaza yapan eski dostu Alişan'a geçmiş olsun dileklerinde bulundu
Sağlık Bakanı Koca: Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlamasının olmayacağı kanaatindeyim Haber
Sağlık Bakanı Koca: Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlamasının olmayacağı kanaatindeyim
Genç kızı taciz eden şüpheliden bir garip savunma: Nefsime yenik düştüm Haber
Genç kızı taciz eden şüpheliden bir garip savunma: Nefsime yenik düştüm
Trump, 33 milyar dolara mal olacak duvara imzasını attı
Trump, 33 milyar dolara mal olacak duvara imzasını attı
Derede kaybolan Ayberk'in cansız bedenine ulaşıldı! Anne ve babası fenalaştı, dedesi kalp krizi geçirdi
Derede kaybolan Ayberk'in cansız bedenine ulaşıldı! Anne ve babası fenalaştı, dedesi kalp krizi geçirdi
Alişan, ölümden döndükleri kazada oğlunu bakıcılarının kurtardığını söyledi
Alişan, ölümden döndükleri kazada oğlunu bakıcılarının kurtardığını söyledi
Fatih Portakal'dan kovuldu iddialarına yanıt: Başaramadınız
Fatih Portakal'dan kovuldu iddialarına yanıt: Başaramadınız
Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması hangi saatlerde uygulanacak, hangi işletmeler açık olacak?
Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması hangi saatlerde uygulanacak, hangi işletmeler açık olacak?
'Kul hakkı yedim' diyen şahıs intihara kalkıştı
"Kul hakkı yedim" diyen şahıs intihara kalkıştı
İtalya Serie A'da zirveye oynayan Lazio ve Inter puan kaybetti
İtalya Serie A'da zirveye oynayan Lazio ve Inter puan kaybetti
Barış, Survivor'dan elenen Evrim'e çok sert çıktı: Hakkımı helal etmiyorum
Barış, Survivor'dan elenen Evrim'e çok sert çıktı: Hakkımı helal etmiyorum
MİT mensubunun ifşa edilmesiyle ilgili soruşturmada 3 gazeteci tahliye edildi
MİT mensubunun ifşa edilmesiyle ilgili soruşturmada 3 gazeteci tahliye edildi
N'Koudou'dan karantina itirafı: Oruç tutup Kuran okuyordum
N'Koudou'dan karantina itirafı: Oruç tutup Kuran okuyordum
Esenyurt'ta sağanak yağışın ardından toprak kayması meydana geldi! Araçların zarar gördüğü anlar kamerada
Esenyurt'ta sağanak yağışın ardından toprak kayması meydana geldi! Araçların zarar gördüğü anlar kamerada
İsrail'de Türk bayrağına büyük saygısızlık! Balyozlarla parçalayarak söktüler
İsrail'de Türk bayrağına büyük saygısızlık! Balyozlarla parçalayarak söktüler
Bolu'da koronavirüs vakaları 3 kat arttı
Bolu'da koronavirüs vakaları 3 kat arttı
Polis memuru, serinlemek için girdiği çayda boğularak can verdi
Polis memuru, serinlemek için girdiği çayda boğularak can verdi
Bakan Koca, LGS ve YKS'nin neden ertelenmediğini tek tek anlattı
Bakan Koca, LGS ve YKS'nin neden ertelenmediğini tek tek anlattı
Demirtaş, ölüm orucundaki avukatlar için Adalet Bakanı Gül'e çağrıda bulundu: İlk defa bir siyasetçiden ricada bulunuyorum
Demirtaş, ölüm orucundaki avukatlar için Adalet Bakanı Gül'e çağrıda bulundu: İlk defa bir siyasetçiden ricada...
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Yaz aylarında koronavirüsün etkisi azalmıyor
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Yaz aylarında koronavirüsün etkisi azalmıyor
Bir dönem tanesi 90 bin dolara satılan böceği evinde buldu!
Bir dönem tanesi 90 bin dolara satılan böceği evinde buldu!
Yağmur Sarnıç, eski eşi Emre Aşık ve avukatını öldürmesi için 10 milyon TL'ye kiralık katil tutmuş
Yağmur Sarnıç, eski eşi Emre Aşık ve avukatını öldürmesi için 10 milyon TL'ye kiralık katil tutmuş
Türkiye'nin geliştirdiği SARB-83 uçak bombası ilklere imza atarak testi geçti
Türkiye'nin geliştirdiği SARB-83 uçak bombası ilklere imza atarak testi geçti
Şarkıcı Alişan, ailece ölümden döndükleri kazanın nedenini anlattı: Aracın aksı kopmuş
Şarkıcı Alişan, ailece ölümden döndükleri kazanın nedenini anlattı: Aracın aksı kopmuş
CHP'den istifa eden Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, AK Parti'ye geçiyor
CHP'den istifa eden Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, AK Parti'ye geçiyor
Şans eseri ölümden dönen Alişan'ın eşi Buse Varol, kaza sonrası şoka girdi
Şans eseri ölümden dönen Alişan'ın eşi Buse Varol, kaza sonrası şoka girdi
Başakşehir, Fenerbahçe'nin eski golcüsü Fernandao ile ilgileniyor
Başakşehir, Fenerbahçe'nin eski golcüsü Fernandao ile ilgileniyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Ömer Çelik Murat Kurum Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Buse Varol Kenan Doğulu Bülent Ersoy Serenay Sarıkaya
Spor Jose Sosa Serdar Aziz Bülent Uygun Nihat Özdemir Fernando Muslera
Daha Fazla Kadın Alişan Bodrum Beşiktaş
Şu an buradasınız: Sivas'ta köye dönüşü teşvik için örnek proje - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.6.2020 09:13:33. #1.14#
title