Sivas'ta Köydes ve Kaymakamlar Toplantısı

Sivas'ta, Köylerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi (KÖYDES) ve kaymakamlar toplantısı yapıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Sivas Valisi Davut Gül'ün başkanlığında İl Özel İdaresi Encümen Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda ilçelerin sorun, ihtiyaç, yatırım, talep ve projeleri değerlendirildi.

Toplantıda asayiş ve güvenlik hizmetlerinin yanı sıra, ilin yönetim, ekonomik, sağlık, sosyal yardım, kültür, spor, çevre ve şehircilikle ilgili konuları görüşüldü.

KÖYDES kapsamında ise kırsalda yürütülen hizmetlerin ele alındığı toplantıda ilçe kaymakamları yaptıkları çalışmalar ve ilçelerinin sorunları hakkında Vali Gül'e bilgi verdi. Toplantıda yapılacak çalışmalar ve projeler de ele alındı.

Yaklaşık 2 saat süren toplantı sonunda Gül, kaymakamlara çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Toplantıya Vali Yardımcıları Yeliz Yıldızhan ve Zihni Yıldızhan, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya ve ilçe kaymakamları katıldı.