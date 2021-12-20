Köyde mahsur kalan hamile kadın için seferber oldular - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Köyde mahsur kalan hamile kadın için seferber oldular

AA / Halife Yalçınkaya - Haberler | Güncel

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yolu kapanan köydeki hamile kadın, karla mücadele ekiplerinin çalışmasıyla ambulansla hastaneye kaldırıldı.

SİVAS (AA) - Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yolu kapanan köydeki hamile kadın, karla mücadele ekiplerinin çalışmasıyla ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İlçeye yaklaşık 55 kilometre uzaklıkta bulunan Aksu köyünde, Leyla Aksu'nun (25) doğum sancıları başlayınca köye 112 Acil Sağlık ekipleri yönlendirildi.

Tekke Deresi mevkisinde yoğun kar yağışı nedeniyle ambulans ilerleyemeyince durum, İlçe Özel İdaresi karla mücadele ekiplerine bildirildi.

Bölgeye yönlendirilen ekiplerin greyderle açtığı yolda ilerleyen ambulans, köye ulaştı.

Hamile kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Köyde mahsur kalan hamile kadın için seferber oldular

Köyde mahsur kalan hamile kadın için seferber oldular

Köyde mahsur kalan hamile kadın için seferber oldular

Köyde mahsur kalan hamile kadın için seferber oldular

Köyde mahsur kalan hamile kadın için seferber oldular

Köyde mahsur kalan hamile kadın için seferber oldular

Valilik 16-21 Aralık için İstanbul'u uyarmıştı! Peki beklenen kar gelecek mi, işte yanıtı

Valilik 16-21 Aralık için İstanbul'u uyarmıştı! Peki beklenen kar gelecek mi, işte yanıtı

 MUŞ'TA KAR VE TİPİDE MAHSUR KALAN 30 KİŞİ KURTARILDI

MUŞ'TA KAR VE TİPİDE MAHSUR KALAN 30 KİŞİ KURTARILDI

 YÜKSEKOVA'DA BUZLANAN YOLLARDA SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞADI

YÜKSEKOVA'DA BUZLANAN YOLLARDA SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞADI

AA / Halife Yalçınkaya - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title