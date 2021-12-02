Sivas'ta köy okulunda havacılık ve uzay tanıtım etkinliği yapıldı

SİVAS (AA) - Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (SBTÜ) Havacılık ve Uzay Bilimleri Topluluğu, "Köy Okullarına Uzay Tanıtım Projesi" kapsamında tanıtım etkinliği yaptı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Yıldızeli ilçesi Yolkaya köyü Şehit Yusuf Kolay İlkokulu ve Yolkaya Ortaokulu'nda gerçekleştirilen etkinliklerde öğrencilere havacılık ve uzay bilimleri konularında sunumlar yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen SBTÜ Havacılık ve Uzay Bilimleri Topluluğu Başkanı Araştırma Görevlisi Nurullah Özkan, öğrencilerin havacılık ve uzay bilimleri konularına ilgisini çekmek, hayal dünyalarını zenginleştirmek, bu alanda farkındalık oluşturmak için proje başlattıklarını belirtti.

Projenin ilk etkinliğinin Suşehri ilçesinde yapıldığını dile getiren Özkan, "Öğrenci kardeşlerimize havacılık ve uzay bilimleri alanında tanıtımlar yapıyoruz. Verdiğimiz bilgileri destekleyen yarışmalar düzenliyor, oyunlar oynuyoruz. Ayrıca kardeşlerimize eğitim faaliyetlerinde kullanabilecekleri çeşitli hediyeler de getirerek onların farklı bir gün geçirmesine katkı sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Araştırma Görevlisi Mehmet Nurullah Önel ise proje kapsamında köy çocuklarıyla bir arada olmaktan mutlu olduklarını aktardı.

Şehit Yusuf Kolay İlkokulu ve Yolkaya Ortaokulu Müdürü Gökhan Doğan da etkinliğe katkı sağlayanlara teşekkür etti.