Sivas'ta köy okulu öğrencileri Avrupa'daki paydaşlarıyla geri dönüşüme dikkati çekecek

Türkiye, Romanya ve Yunanistan ortaklı "eTwinning" projesinde yer alan Sivas'ın Ulaş ilçesindeki köy okulu öğrencileri, Avrupa'daki paydaşlarıyla doğa ve geri dönüşüme dikkati çekmek için etkinlikler düzenleyecek.

Türkiye, Romanya ve Yunanistan ortaklı "eTwinning" projesinde yer alan Sivas'ın Ulaş ilçesindeki köy okulu öğrencileri, Avrupa'daki paydaşlarıyla doğa ve geri dönüşüme dikkati çekmek için etkinlikler düzenleyecek.

İlçeye bağlı Baharözü köyünde eğitim veren Ersin Yıldız İlkokulu'nun 3/A sınıfı öğrencileri, Avrupa ortaklı "Mavi-Yeşil Kürenin Vatandaşları" adlı e-Twinning projesine kabul edildi.

Sınıf öğretmeni Ahmet Koçtürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, söz konusu projenin Avrupa'daki okullar için oluşturulduğunu söyledi.

Türkiye'den 10, Romanya'dan 3 ve Yunanistan'dan 2 okulun projeye dahil edildiğini belirten Koçtürk, doğaya sahip çıkıp geri dönüşümü yaygınlaştırmayı amaçladıklarını kaydetti.

Koçtürk, ilk aşamada Avrupa'daki paydaşlarıyla tanışma toplantıları düzenlediklerini, öğrencilerin çok heyecanlı olduğunu söyledi.

Projeyle öğrencilerin farklı kültürleri tanıma fırsatı elde edeceğine de değinen Koçtürk, "Diğer okullarla geri dönüşüme yönelik, tohum topları, şarkı besteleme, şiir yazma, çevre temizliği, fidan dikimi ve atık pil kutuları gibi etkinlikler yapacağız." diye konuştu.

Okul müdürü Mustafa Tepecik de çalışmalarından dolayı Koçtürk'e teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çetin Karaçoban