Sivas'ta köy muhtarının girişimiyle tersine göç için parsel dağıtılacak
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Sivas'ta köy muhtarının girişimiyle tersine göç için parsel dağıtılacak

Sivas'ta köy muhtarının girişimiyle tersine göç için parsel dağıtılacak
Anadolu Ajansı / Kemal Erdoğmuş - Haberler | Güncel

Sivas'ın Şarkışla ilçesi Ortatopaç köyündeki mera vasıflı arazinin Hazineye devrini sağlayan muhtar Rüstem Dağdeviren, alanı yerleşim yeri yaparak köye dönüşleri hızlandırmayı hedefliyor.

Sivas'ın Şarkışla ilçesi Ortatopaç köyündeki mera vasıflı arazinin Hazineye devrini sağlayan muhtar Rüstem Dağdeviren, alanı yerleşim yeri yaparak köye dönüşleri hızlandırmayı hedefliyor.

Üç dönemdir muhtarlık yapan 71 yaşındaki Dağdeviren, köyden kente göçün önüne geçmek ve geri dönmek isteyen ihtiyaç sahibi aileler için "Köyler Yaşasın Projesi"ni hayata geçirdi.

Dağdeviren'in girişimleriyle 18 bin 250 metrekarelik mera vasıflı arazinin Hazineye devri yapılarak, konut yapımı için planlanan 20 parsel kurayla yeniden köyüne dönmek isteyen ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılacak.

Muhtar Dağdeviren, AA muhabirine, projede evi, arsası olmayan, köy nüfusuna kayıtlı ihtiyaç sahiplerine öncelik vereceklerini belirterek, "Büyüklerimiz, daha önce burayı kadastroda mera olarak yazmışlar. Köyümüz göç veriyordu ancak çevre köylerde olduğu gibi şimdi halk köye dönmek istiyor fakat adamın evi yok, arsası yok veya çok hisseli arsası olanlar var. Bu nedenle burada böyle bir ihtiyaç hasıl oldu." dedi.

Köydeki hane sayısı 45'ten 65'e yükselecek

Projeyi hayata geçirmek için bir önceki dönem Sivas Valisi Davut Gül'e müracaat ettiklerini anlatan Dağdeviren, "Müsait yerimiz olduğu için dilekçemiz hemen işleme girdi. Daha sonra İl Özel İdaresinden ekipler geldi ve burada kontrolleri, ölçümleri yaptılar. Son aşamada da arsanın mera vasfından alınarak hazineye devri sağlandı. Hazineden de biz devrini aldık. Burada 20 parsel var ve tamamlandığında 20 aile yararlanacak." diye konuştu.

Dağdeviren, söz konusu arsada kazı çalışmalarına başladıklarını dile getirerek, elektrik, su ve kanalizasyon hatları çekildikten sonra hak sahiplerine kurayla parselleri dağıtacaklarını kaydetti.

Çalışmaların giderleri için devletten 7 bin lira civarında ücret taleplerinin olacağını aktaran Dağdeviren, proje son bulduğunda köydeki hane sayısının 45'ten 65'e yükseleceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Erdoğmuş

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