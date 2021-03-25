Sivas'ta köy derneğinden doğaya katkı
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Sivas'ta köy derneğinden doğaya katkı

Anadolu Ajansı / Faruk Kara - Haberler | Güncel
Sivas'ta köy derneğinden doğaya katkı

Sivas'ın Suşehri ilçesine bağlı Esenyaka köyüne, bir dernek aracılığıyla 250 ıhlamur, çınar ve çam ağacı dikildi.

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Sivas'ın Suşehri ilçesine bağlı Esenyaka köyüne, bir dernek aracılığıyla 250 ıhlamur, çınar ve çam ağacı dikildi.

Merkezi İstanbul'da bulunan Esenyaka Köyü Kültür ve Yardımlaşma Derneği yönetiminin temin ettiği ağaçların dikimi için köy meydanında düzenlenen törene, Suşehri Kaymakamı Hidayet Sarı ve Belediye Başkanı Fazlı Yüksel de katıldı.

Sarı, burada yaptığı konuşmada, her köyün ağaç dikme seferberliğine destek vermesi gerektiğini belirterek, "Gelecek nesillere daha yeşil bir çevre bırakmak amacıyla yapılan bu organizasyonda emeği geçen köy muhtarlığına, dernek yönetimine ve köy halkına teşekkür ediyorum." dedi.

Yüksel ise Esenyaka köyünün gurbette yaşayan çok sayıda hemşehrisinin olduğunu belirterek, gurbetten sılaya kurulan köprü aracılığıyla köylülerin köylerine destek vermesinden mutlu olduklarını ifade etti.

Dernek Başkanı Ahmet Keleş de programa katılanlara teşekkür etti.

Köy muhtarı Ayhan Sağlam ise köylerine her zaman en güzel hizmetleri kazandırmak istediklerini ifade etti.

Konuşmaların ardından ağaçlar toprakla buluşturuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Faruk Kara

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