Sivas'ta Kovid-19 vaka sayısı azaldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Sivas'ta Kovid-19 vaka sayısı azaldı

21.01.2021 17:27 | Son Güncelleme: 21.01.2021 17:30
Sivas'ta Kovid-19 vaka sayısı azaldı

Sivas Valisi Salih Ayhan, kentte yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan tedbirlerle vaka sayısının yüzde 80 azaldığını bildirdi.

Sivas Valisi Salih Ayhan, kentte yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan tedbirlerle vaka sayısının yüzde 80 azaldığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde 153 merkez köy muhtarı, il genel meclis üyeleri ve kurum müdürlerinin katılımıyla toplantı yapıldı.

İl İdare ve Denetim Müdürlüğünün organize ettiği toplantıya Vali Ayhan başkanlık etti.

Burada konuşan Ayhan, devletin aldığı kararlar ve yerelde uygulanan tedbirlerle Kovid-19 sürecini başarıyla sürdürdüklerini belirtti.

Zorlu süreçte sağlık sistemini güçlü şekilde ayakta tutmayı başardıklarını aktaran Ayhan, "Geldiğimiz noktada ilimizde vaka sayılarında yüzde 80 azalma var. Hedefimiz olan son vakayı tedavi edene kadar tedbirlerimizi elden bırakmıyoruz. Sahada maske, mesafe ve temizlik kurallarına riayet ederek aynı kararlılıkla mücadelemize devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Salgınla mücadeledeki bu başarıya muhtarların da büyük katkı sağladığına dikkati çeken Ayhan, şunları kaydetti:

"Sizler, devletimizin güler yüzü ve şefkat elisiniz. Bu salgın sürecinde hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu mücadelede başarılı olduysak sizin de büyük katkınız ve desteğiniz oldu. Maske dağıtımında, halkın bilgilendirilmesinde, vefa sosyal destek ekiplerine sağladığınız katkılarla bu mücadelede bize büyük güç kattınız. Hepinizden 2021 yılında da aynı desteği bekliyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Süleyman Soylu Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Demet Şener Hande Erçel Aleyna Tilki İbrahim Tatlıses
Spor Serdar Aziz Ünal Karaman Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kar Rusya Joe Biden Denizlispor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sivas'ta Kovid-19 vaka sayısı azaldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.1.2021 17:42:42. #1.15#
title