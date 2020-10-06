Son dakika haberleri! Kovid-19'u yenen 2 yaşlı hastaneden alkışlarla uğurlandı
Bir son dakika haberine göre Sivas'ta yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenen 3 yaşlı, hastaneden alkışlarla taburcu edildi.
Sivas'ta yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenen 3 yaşlı, hastaneden alkışlarla taburcu edildi.
Suşehri'nde yaşayan Ruhi Uğurlu (67), nefes darlığı ve yüksek ateş şikayetiyle Numune Hastanesi Çok Amaçlı Geriatri Merkezine (ÇAGEM) başvurdu.
Yapılan Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine tedaviye alınan Uğurlu, 18 günlük tedavi sonucu iyileşti.
Kovid-19'u yenerek taburcu edilen Uğurlu, hastaneden alkışlarla uğurlandı.
Tedavi sürecinde kendisiyle yakından ilgilenen sağlık çalışanlarına teşekkür eden ve helallik isteyen Uğurlu, 14 gün de evinde karantinada geçirecek.
87 yaşındaki çift Kovid-19'u yendi
Sivas'ta yaşayan 87 yaşındaki Osman ve Teyfide Karaahmetoğlu çifti de iştahsızlık, nefes darlığı ve bilinç bulanıklığı şikayetleriyle ÇAGEM'e başvurdu.
Yaşlı çift, Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine tedaviye alındı.
Uzun tedavi süreçlerinin ardından sağlıklarına kavuşan Karaahmetoğlu çifti bugün alkışlarla taburcu edildi.
Karaahmetoğlu çifti 14 günlük karantina sürecini evlerinde geçirecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer