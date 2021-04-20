Sivas'ta Kovid-19 tedbirlerini ihlal edip metruk binada kumar oynayan 8 kişiye para cezası uygulandı
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Sivas'ta Kovid-19 tedbirlerini ihlal edip metruk binada kumar oynayan 8 kişiye para cezası uygulandı

Sivas'ta Kovid-19 tedbirlerini ihlal edip metruk binada kumar oynayan 8 kişiye para cezası uygulandı
Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde - Haberler | Güncel

Sivas'ın Suşehri ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek metruk binada kumar oynadığı belirlenen 8 kişiye 38 bin 440 lira ceza kesildi.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek metruk binada kumar oynadığı belirlenen 8 kişiye 38 bin 440 lira ceza kesildi.

Jandarma ekipleri, Aşağısarıca köyü mevkisinde G.A'ya (44) ait eski değirmen olan metruk binada kumar oynandığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Metruk binaya yapılan baskında G.A. ile B.P. (51), G.P. (32), G.U. (32), S.P. (28), V.T. (32), A.K. (30) ve H.U. (35) kumar oynarken yakalandı.

Şüphelilere, kumar oynamaktan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal etmekten toplam 38 bin 440 lira ceza uygulandı.

G.A'ya "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde

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