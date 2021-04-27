Sivas'ta Kovid-19 tedbirlerini ihlal edip kumar oynayan 20 kişiye 60 bin 407 lira ceza verildi
Sivas'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek evde kumar oynadığı belirlenen 20 kişiye, 60 bin 407 lira ceza kesildi.
Sivas'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek evde kumar oynadığı belirlenen 20 kişiye, 60 bin 407 lira ceza kesildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Cami-i Kebir Mahallesi Kaleyolu Sokak'ta, bir evde kumar oynandığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Yapılan baskında, B.A. (20), M.A. (28) ve A.S'nin (44) evde kumar oynattıkları tespit edildi.
Evde kumar oynayan 17 kişi ile ikamet sahiplerine, "Kovid-19 tedbirlerini ihlal etmek", "maske takmamak", "sosyal mesafeye uymamak", "sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal" suçlarından toplam 60 bin 407 lira ceza uygulandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya