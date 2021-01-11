Sivas'ta Kovid-19 tedbirlerine uymayan 33 kişiye para cezası verildi
11.01.2021 12:27 | Son Güncelleme: 11.01.2021 12:30
Sivas'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 33 kişiye 20 bin 175 lira ceza uygulandı.
Sivas'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 33 kişiye 20 bin 175 lira ceza uygulandı.
Alınan bilgiye göre, 9-10 Ocak günleri belirlenen saatlerdeki sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlar hakkında cezai işlem yapıldı.
Bu çerçevede, emniyet bölgesinde 33 kişiye 20 bin 175 lira para cezası uygulandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer