Sivas'ta Kovid-19 tedbirlerine uymayan 29 kişiye para cezası verildi
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Sivas'ta Kovid-19 tedbirlerine uymayan 29 kişiye para cezası verildi

07.01.2021 09:49 | Son Güncelleme: 07.01.2021 09:52
Sivas'ta Kovid-19 tedbirlerine uymayan 29 kişiye para cezası verildi

Sivas'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 28 kişi ile çay ocağı işletmecisine 25 bin 886 lira ceza uygulandı.

Sivas'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 28 kişi ile çay ocağı işletmecisine 25 bin 886 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kentteki bir çay ocağında Kovid-19 tedbirlerine uyulmadığı ve müşteri bulundurulduğu bilgisi üzerine denetim yaptı.

Denetimlerde, çay ocağındaki 28 kişiye Kabahatler Kanunu'na istinaden 22 bin 736 lira, iş yeri sahibine ise Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereğince 3 bin 150 lira olmak üzere toplam 25 bin 886 lira ceza uygulanması için tutanak tutuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya

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