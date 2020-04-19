Sivas'ta Kovid-19 tedbirlerine uymayan 200 kişiye para cezası Sivas'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 200 kişiye 172 bin 127 lira ceza uygulandı.

Sivas'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 200 kişiye 172 bin 127 lira ceza uygulandı.

Sivas Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, il merkezinde yapılan kontroller ve denetlemelerde, 65 yaş üzeri, kronik hastalığı bulunan, 20 yaşından küçük ve 14 gün kuralına uymayan 200 kişiye son bir haftada yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında 172 bin 127 lira ceza kesildi.

Açıklamada, sokağa çıkma zorunluluğu olmayanlardan evlerinde kalmaları istendi.

Kaynak: AA