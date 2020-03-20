Sivas'ta Kovid-19 tedbirleri kapsamında "14 gün kuralı"na uymayan 3 kişiye para cezası
Sivas'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "14 gün kuralı"na uymayarak evlerinden çıkan 3 kişiye 3 bin 150'şer lira idari para cezası uygulandı.
20.03.2020 21:46 | Son Güncelleme: 20.03.2020 21:46
Sivas'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "14 gün kuralı"na uymayarak evlerinden çıkan 3 kişiye 3 bin 150'şer lira idari para cezası uygulandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, il merkezi ve ilçelerinde yapılan kontroller ve denetlemelerde, yurt dışından gelen 3 kişiye, Kovid-19 tedbirleri kapsamında 14 gün boyunca evden çıkmamaları tebliğ edildi.
İzin almadan adreslerinden ayrıldıkları tespit edilen söz konusu 3 kişiye, 3 bin 150'şer lira idari para cezası uygulandı.
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Kaynak: AA