Sivas'ta Kovid-19 nedeniyle faaliyetlerine ara verilen esnafa belediyeden nakit desteği
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Sivas'ta Kovid-19 nedeniyle faaliyetlerine ara verilen esnafa belediyeden nakit desteği

Sivas'ta Kovid-19 nedeniyle faaliyetlerine ara verilen esnafa belediyeden nakit desteği
Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde - Haberler | Güncel

Sivas'ta yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında belediye tarafından esnafa sağlanan nakit desteğinin üçüncüsü ramazanda gerçekleştirilecek.

Sivas'ta yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında belediye tarafından esnafa sağlanan nakit desteğinin üçüncüsü ramazanda gerçekleştirilecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı genelgesiyle faaliyetlerine ara veren esnafa, belediye tarafından ramazan ayı içerisinde bir defaya mahsus olmak üzere 1000 lira nakit desteği sağlanacak.

Genelge kapsamında faaliyetlerine ara verilen kıraathane, pastane, kafe, lokanta, kantin, çay ocağı, internet kafe, hamam, havuz, halı saha ve okul servisi işletmecileri destekten faydalanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde

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