Kovid-19 ile mücadeleye destek
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Kovid-19 ile mücadeleye destek

23.09.2020 14:23 | Son Güncelleme: 23.09.2020 15:12

Sivas Sağlıkçı Sivil Toplum Örgütleri Dayanışma Platformu, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede sağlıkçıların ve devletin yanında yer aldıklarını açıkladı.

Sivas Sağlıkçı Sivil Toplum Örgütleri Dayanışma Platformu, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede sağlıkçıların ve devletin yanında yer aldıklarını açıkladı.

Sivas Sağlıkçı Sivil Toplum Örgütleri Dayanışma Platformu üyesi oda ve sendikalar, Kovid-19 sürecinde devletin kararlılıkla yürüttüğü çalışmalara destek vermek için Türk Tabipleri Birliği Sivas-Erzincan Tabipleri Odası'nda bir araya geldi.

Burada platform üyeleri adına açıklamayı yapan Sivas-Erzincan Tabipleri Odası Başkanı Uzm. Dr. Seday Özbay, pandemiyle mücadelede en büyük riski sağlıkçıların aldığını anımsattı.

Sağlık görevlilerinin gecesini gündüzüne katarak mücadeleye devam ettiğini vurgulayan Özbay, şunları kaydetti:

"Sağlıkçılarımızın yürüttüğü bu mücadele, Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere devlet yetkililerimizin ve milletimizin takdirini kazanmıştır. Kovid-19 pandemisiyle sağlıkçılar ve halkımızla birlikte mücadele ettik ve etmeye devam edeceğiz. Bu süreçte 'sağlığın ve sağlık çalışanlarının haklarının korunması' ilkesiyle birlikte hareket edip, devletimizin yanında bir duruş sergileyerek güç birliği içinde olacağız."

Söz konusu salgının henüz atlatılmadığını da dile getiren Özbay, tedbirlere uyulması gerektiğini vurguladı.

Özbay, "Sabrımızı dağıtmamalıyız. Sevdiklerimiz için, kaybettiğimiz canlarımız için tedbirlere uyalım. Maskemizi takalım, mesafemizi koruyalım ve hijyenimizi sağlayalım. Halkımız için canını feda eden ve etmeye hazır olan sağlık çalışanlarına yapılan sözlü ve fiziki şiddetin her türlüsüne millet olarak 'dur' diyelim." diye konuştu.

Kovid-19 ile mücadeleye destek

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde

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